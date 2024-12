Österreichs Wirtschaft steckt in Rezession fest

Hierzulande wird sich die Inflation nach Einschätzung der OECD im kommenden Jahr wieder in der Nähe des Zielwerts der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent einpendeln. Die Haushalte dürften wieder etwas mehr konsumieren. Gleichzeitig dürften es nur eingeschränkt Investitionen geben und die Arbeitslosigkeit steigen, heißt es, vor allem in der kriselnden Industrie.



So sieht die OECD-Wirtschaftsprognose für 2024 bis 2026 aus.