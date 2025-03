Auftragsrückgang: Werk steht an zwei Tagen still

Die Rezession in Europa einerseits, auf der anderen Seite der Trend in Asien, Teile regional einzukaufen – das sind die zwei großen Themen, die auch Wälzlager-Riese SKF unter Druck bringen. Die Folge: Weil die Aufträge im Werk in Steyr (Oberösterreich) stark rückläufig sind, steht das Werk auch in diesem Monat an zwei Tagen zusätzlich still.