Belegpflicht bis 35 Euro soll noch heuer fallen

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer kündigte am Sonntag via „Krone“ ein Maßnahmenpaket für die Klein- und Mittelbetriebe in Österreich an. Deren gibt es rund 600.000, die laut Ministerium 99,7 Prozent aller Unternehmen ausmachen – und 2,5 Millionen Erwerbstätige beschäftigen. Mit einer Bruttowertschöpfung von 168 Milliarden Euro.