Das steht im türkis-rot-pinken Regierungsprogramm

Harter Asylkurs

Ebenfalls die blauen Wähler ansprechen dürften Maßnahmen wie ein Kopftuchverbot für Mädchen, Einsparungen im Strafvollzug, indem man die Haft in Herkunftsländern forciert, sowie im Asylsystem, wo man irreguläre Migration und den Missbrauch bekämpfen will. Der Familiennachzug wird mit sofortiger Wirkung vorübergehend gestoppt. In Folge einer Heirat soll zukünftig analog zum Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) der Familiennachzug erst ab vollendetem 21. Lebensjahr und nicht wie bisher ab dem 18. Lebensjahr möglich sein. Bei Verdachtsmomenten soll es künftig eine verpflichtende medizinische Altersfeststellung von Asylsuchenden geben. Ebenso verpflichtend soll das Alter bei „Minderjährigen“ festgestellt werden, welche einen Familiennachzug anstreben. Außerdem soll die Sozialhilfe neu aufgestellt werden.