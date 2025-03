Benko: Auszug aus einer, Miete für zweite Villa

Das Objekt befindet sich seit dem Jahr 2006 im Besitz der Laura Privatstiftung, die als Bunker der Benkos gilt. Hauptbegünstigte ist Benkos Mutter; sie soll zuletzt beachtliche 238.500 Euro pro Monat an Miete bezahlt haben, um die Familie des prominentesten U-Häftlings des Landes dort wohnen zu lassen. Benkos Masseverwalter hingegen vermutet in Benkos Mutter, wie mehrfach berichtet, nicht mehr als eine Art „Stroh-Mama“. Immerhin handelt es sich bei der 74-Jährigen um eine pensionierte Kindergärtnerin, die ohne das Zutun ihres Sohnes wohl kaum in der Lage gewesen sein dürfte, derartige Vermögenswerte in Stiftungen in Innsbruck bzw. Liechtenstein einzubringen.