Darum will René Benko im Gefängnis nicht arbeiten

Einzelzelle im „Keller“

Und das, obwohl Benko weiterhin in einem videoüberwachten Einzelhaftraum sitzt. Von denen gibt es in der Justizanstalt Josefstadt weniger als ein Dutzend. Sie befinden sich im Erdgeschoß der JA, von Insassen als „Keller“ bezeichnet. Kontaktmöglichkeiten gibt es nur über vergitterte, geöffnete Fenster zu den Haftraum-Nachbarn, auch das Essen wird in der Zelle konsumiert.