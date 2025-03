Gauner auf nächtlichem Beutezug bei Weltmeister

„Als ich in der Früh heimgekommen bin, hab’ ich im Büro sofort die Unordnung im Regal und dass der an die Wand geschraubte Tresor weg war, gesehen“, schildert Stefan Haneder, Cocktail-Weltmeister aus Sankt Oswald bei Freistadt. Ein Einbrecher-Duo stieg am Faschingsdienstag über das Badezimmerfenster in sein Haus ein. Daheim war zu diesem Zeitpunkt niemand.