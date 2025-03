Aufregung im Vatikan um sterbenden KI-Papst

Ärztliches Bulletin wird erst am Samstagabend veröffentlicht

Seit drei Wochen liegt Papst Franziskus im Krankenhaus. Der Zustand des Papstes sei nach wie vor „komplex aber stabil“. Die Prognose bleibe zurückhaltend, verlautete aus dem Vatikan am Freitagabend. Ein ärztliches Bulletin wird erst am Samstagabend veröffentlicht. Franziskus habe am Freitag die Atemübungen und die Physiotherapie fortgesetzt. 20 Minuten lang habe er in der Kapelle seines Zimmers gebetet. Außerdem sei er seiner Arbeit nachgegangen.