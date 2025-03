Papst wird weiterhin mit Sauerstoff versorgt

Seit drei Wochen im Krankenhaus

Die Sorge um den Papst bleibt groß. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche liegt inzwischen seit genau drei Wochen im Krankenhaus. In der Gemelli-Klinik in Rom wird er wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. In der Öffentlichkeit war er seit seiner Einlieferung nicht mehr zu sehen.