Martin Pucher darf weiter daheim Däumchen drehen

Urteil am Dienstag erwartet

Klikovits fasste in diesem Verfahren bereits nicht rechtskräftige 6 Jahre und 4 Monate Haft wegen Veruntreuung, Untreue und betrügerischer Krida aus, der „kleinste“ der drei Unternehmer 2 Jahre und 6 Monate. Der Prozess am Landesgericht Eisenstadt gegen die zwei weiteren mittlerweile pensionierten Firmenchefs wird am Dienstag, 11. März, vermutlich in die Zielgerade biegen.