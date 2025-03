In Asylpolitik überrascht vorsichtiges SPÖ-Lob

Erst am Aschermittwoch hatten Flüchtlinge erneut für Unruhe und hochemotionale Debatten in den Grenzorten im Burgenland gesorgt. Zeitig in der Früh sind sie aus Ungarn über die Grenze nach Österreich marschiert und in Nikitsch durch die Straßen geirrt. Soldaten im Assistenzeinsatz waren rasch vor Ort.