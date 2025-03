„Was du zu dir nimmst, wird ein Teil von dir“

Fastenzeit – knapp sieben Wochen, in denen viele einen Neustart, ein Reset, also ein Zurücksetzen im Leben planen, für andere sind Fastenvorsätze vor Ostern ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten und unnötiger Aufwand. Was Fasten abseits vom Verzicht auf bestimmte Speisen alles bedeuten kann, weiß Dompfarrer Peter Allmaier aus eigener Erfahrung.