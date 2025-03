Start für gewaltigen Wind- und Photovoltaikausbau

Der Photovoltaikpark in Nickelsdorf war die erste 100 Megawatt-Anlage Österreichs, das Projekt in Schattendorf der erste Wind-PV-Hybridpark bundesweit, die Agri-Wind-PV-Anlage in Tadten-Wallern ist sogar die größte Europas – schon jetzt ist das Burgenland in Sachen Erneuerbare Energie Vorreiter.