Wettbewerb der Musiktalente: Mozart wäre entzückt!

Freude und Tonakrobaten bestimmten auch den Dienstag. Musikschulchef Gernot Ogris: „Kinder, ihr seid großartig! Euer Auftritt beim Wettbewerb ist der Lohn für all eure Mühen der vergangenen Wochen.“ So geben Kammermusiker für Streicher, Klavier, Blockflöte, Klarinette und Trompete den Ton an.