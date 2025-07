So schafft Klagenfurt viele neue Stadtwohnungen

Auch in der St. Veiter Straße hat der Vizebürgermeister so ein Projekt vor. Denn leistbare Wohnungen gibt es in der Kärntner Landeshauptstadt – im Gegensatz zu Graz – immer weniger. Da baut die Stadt schon für die Eröffnung der Koralmbahn vor. Junge Leute sollen nicht wegziehen, sondern in Klagenfurt bleiben und dort Wohnungen finden.