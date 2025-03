Schlemmen und abnehmen? Dieser Mann machts möglich

Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für Christen in aller Welt die 40-tägige Fastenzeit. Und auch viele Menschen, die mit Religion nichts am Hut haben, nutzen die nächsten sechs Wochen bis Ostern, um nach der Faschingsvöllerei abzuspecken. In der Regel wird auf alkoholische Getränke sowie süße, fette und kohlenhydratreiche Nahrung verzichtet. Während manche das Intervallfasten probieren oder das Abendessen vom Speiseplan streichen, setzen sich andere auf Nulldiät und nehmen nur Wasser, Tees, Gemüsesäfte und klare Suppen zu sich – in der Hoffnung, dass dann überflüssige Kilos purzeln.