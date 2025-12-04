Planänderung in Beaver Creek: Super-G vorverlegt

ÖHB-Frauen unterliegen Titelverteidiger Frankreich
Programmänderung bei den Speed-Herren in Beaver Creek. Der für Samstag geplante Super-G wird auf Freitag (19.15 Uhr/MESZ) vorverlegt.
Laut Wettervorhersage soll es am Samstag nicht möglich sein, ein Rennen auszutragen. Daher entschieden sich die Verantwortlichen, den Super-G auf Freitag vorzuziehen. Start ist um 19.15 Uhr MEZ.
Anschließend geht es für die Speed-Athleten zurück in die Heimat, während am Sonntag in Beaver Creek noch ein Riesentorlauf (Erster Durchgang: 18 Uhr, 2. Durchgang: 21 Uhr) geplant ist. Dort werden für Österreich Copper-Sieger Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Joshua Sturm und Weltmeister Raphael Haaser an den Start gehen.
