Planänderung in Beaver Creek: Super-G vorverlegt

Anschließend geht es für die Speed-Athleten zurück in die Heimat, während am Sonntag in Beaver Creek noch ein Riesentorlauf (Erster Durchgang: 18 Uhr, 2. Durchgang: 21 Uhr) geplant ist. Dort werden für Österreich Copper-Sieger Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Joshua Sturm und Weltmeister Raphael Haaser an den Start gehen.