Das bröckelnde Rollenbild kann eine Chance sein

Man wünschte sich, es braucht Aktionstage wie die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ nicht. Sind sie denn nicht vorbei, die Tage, an denen Frauen benachteiligt waren? In Österreich doch bestimmt, oder? Man denkt sich vielleicht, die Frauen in den Frauenhäusern, die, die geschlagen werden, die kommen doch bestimmt aus anderen Kulturen. Man denkt sich vielleicht, die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die wollen gar nicht Vollzeit arbeiten. Und wenn Frauen weniger verdienen? Dann sollen sie sich halt besser bezahlte Jobs suchen. Und der Kellnerin, der auf den Po gegriffen wird? So schlimm ist das doch gar nicht, und außerdem, so oft kommt das gar nicht vor ...