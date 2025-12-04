IS-Verurteilte: Ein Rückfall jagt den nächsten

Einige Terror-Anhänger sind einfach unbelehrbar. Die Reue vor Gericht ist offenbar nur gespielt und Gefängnisstrafen schrecken die Jugendlichen nicht ab. Manchmal dauert es nur wenige Tage und sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben ...
Bewährungshilfe, Deradikalisierung und Therapien – all das scheint immer öfter einfach nicht zu greifen. Verurteilte teilen munter weiter IS-Propaganda, radikalisieren sich in den Gefängnissen, planen im schlimmsten Fall den nächsten Terror-Anschlag. Viele dieser Jugendlichen, die in letzter Zeit verurteilt wurden, sitzen nun wieder hinter Gittern. Dabei ist laut der Deradikalisierungsorganisation „Derad“ die Rückfallsquote bei IS-Anhängern genauso hoch, wie bei jedem anderen Delikt. Bei Jugendlichen beträgt diese rund 60 Prozent. Namen wie Ali K., Luca K. und Co. tauchen leider wiederholt in Strafakten auf ...
