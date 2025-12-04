IS-Verurteilte: Ein Rückfall jagt den nächsten

Bewährungshilfe, Deradikalisierung und Therapien – all das scheint immer öfter einfach nicht zu greifen. Verurteilte teilen munter weiter IS-Propaganda, radikalisieren sich in den Gefängnissen, planen im schlimmsten Fall den nächsten Terror-Anschlag. Viele dieser Jugendlichen, die in letzter Zeit verurteilt wurden, sitzen nun wieder hinter Gittern. Dabei ist laut der Deradikalisierungsorganisation „Derad“ die Rückfallsquote bei IS-Anhängern genauso hoch, wie bei jedem anderen Delikt. Bei Jugendlichen beträgt diese rund 60 Prozent. Namen wie Ali K., Luca K. und Co. tauchen leider wiederholt in Strafakten auf ...