Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Graz als Rekordhalter

Feinstaub-Alarm: „Aufenthalte im Freien vermeiden“

Steiermark
04.12.2025 18:00
Der Uhrturm ist dieser Tage teils nicht einmal aus kurzer Distanz klar zu sehen. Ursache ist die ...
Der Uhrturm ist dieser Tage teils nicht einmal aus kurzer Distanz klar zu sehen. Ursache ist die Inversionswetterlage.(Bild: Wulf Scherbichler)

Trübe Aussicht: Die Luftgüte ist vom Grazer bis zum Leibnitzer Becken seit Tagen miserabel. Beim Feinstaub nimmt die steirische Landeshauptstadt einmal mehr österreichweit den ersten Platz ein. Experten appellieren an empfindliche Personen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

0 Kommentare

Mit nur einem Klick ist die Sachlage klar: „Im Großraum Graz wird seit Tagen die schlechteste Luftqualität von ganz Österreich gemessen“, berichtet Martin Templin. Der Ubimet-Meteorologe hat dafür eine einfache Erklärung: „Die beständige Inversionswetterlage, die ganz typisch ist für die Jahreszeit.“

Heißt: Die Luft ist weiter oben wärmer als in Bodennähe, und diese warme Schicht wirkt wie ein Deckel. Eine der unangenehmen Folgen: „Schadstoffe werden in den Niederungen eingeschlossen, die Luft wird immer stärker mit Feinstaub angereichert“, erläutert der Experte. Donnerstagnachmittag war die Konzentration bereits so hoch, „dass sich empfindliche Personen überlegen sollten, ob sie überhaupt noch hinausgehen wollen“, sagt Templin.

Zitat Icon

2030 wird der Großteil der Grenzwerte halbiert. Der Feinstaub-100er wirkt und kostet nichts – auch angesichts knapper Budgets ein wichtiger Faktor.

Dominik Piringer, Grazer Umweltamt

Bild: Foto Fischer

Langes Warten auf Jahresbericht zu Luftgüte
Wasser auf die Mühlen jener, die die Abschaffung des Luft-100ers auf den Autobahnen im Großraum Graz von Beginn an kritisch gesehen haben: „Es war absolut kurzsichtig, eine Maßnahme abzuschaffen, die bewiesenermaßen funktioniert“, meint Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Feinstaub und andere Luftschadstoffe gefährden unsere Gesundheit massiv, es braucht daher in den nächsten Jahren wesentlich mehr Maßnahmen – und nicht weniger.“

Krautwaschl kritisiert in diesem Zusammenhang auch, dass der letzte Jahresbericht zur Luftgüte in der Steiermark bis heute nicht veröffentlicht wurde: „Dies hätte bereits im Juli passieren sollen – jetzt haben wir Dezember. Transparenz ist natürlich wichtig, damit wir wissen, woran wir sind.“

Auf der A9 und der A2 in der Steiermark wurde die Tempobremse heuer im April abgeschafft.
Auf der A9 und der A2 in der Steiermark wurde die Tempobremse heuer im April abgeschafft.(Bild: Sepp Pail)

Dass Auspuffgase bei Weitem nicht mehr der wichtigste Emissionsfaktor von Kraftfahrzeugen sind, zeigt eine groß angelegte Studie der TU Graz, die gestern veröffentlicht wurde. „Stattdessen sind Bremsemissionen sowie Reifen- und Straßenabrieb und die Wiederaufwirbelung von Partikeln durch den Autoverkehr für den Löwenanteil verantwortlich“, heißt es. Welche Effekte eine Reduktion des Tempos um 20 km/h bringt? „Je nachdem, ob viel Verkehr ist und viel gebremst werden muss, ist ein Minus von sechs bis zehn Prozent beim Feinstaub möglich“, sagt dazu Studienleiter Stefan Hausberger.

Grenzwerte werden 2030 halbiert
Die FPÖ-ÖVP-Regierung will das Tempobremsen-Aus erstmals im Spätsommer 2026 evaluieren. Entlang der A2 und der A9 wurden hierfür zwei neue Messstationen installiert – in Weitendorf und in Laßnitzthal. „Bislang kam es hier noch zu keinen Überschreitungen“, heißt es dazu aus der zuständigen Abteilung 15.

Dominik Piringer, zuständig für das Fachgebiet Luftreinhaltung im Grazer Umweltamt, sieht so oder so ein Problem auf die Steiermark zukommen: „2030 wird der Großteil der erlaubten Grenzwerte halbiert.“ Angesichts dessen bräuchte es „ein ganzes Maßnahmenbündel“.

Lesen Sie auch:
FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek: IGL-100 auf den Autobahnen fällt
Krone Plus Logo
Schon in wenigen Tagen
Jetzt ist es fix: Steiermark kippt Luft-Hunderter!
16.03.2025
Bald strengere Werte
Luftverschmutzung: Belastung 2024 zu hoch
03.03.2025
Onkologe und Ex-Meduni-Rektor Hellmut Samonigg:
„Wir wissen, dass alle Organe leiden“

Wer meint, nur die Lunge würde unter einer hohen Feinstaub-Belastung leiden, irrt: „Wir wissen seit Jahren sehr genau, dass Feinstaub und Stickoxide das Risiko, zu erkranken sowie bestehende Erkrankungen zu verschlimmern, deutlich anheben. Durch die Kleinheit der Partikel gelangen diese über die Blutwege in jedes Organ unseres Körpers und können verschiedenste Erkrankungen wie Diabetes, Allergien oder Krebs auslösen und zu Schädigungen von Herz und Lunge führen. Sogar im Gehirn konnten eindeutig Spuren nachgewiesen werden“, sagt Hellmut Samonigg.

Hellmut Samonigg stellt einmal mehr klar: „Luftschadstoffe sind eine wesentliche Gefahr für ...
Hellmut Samonigg stellt einmal mehr klar: „Luftschadstoffe sind eine wesentliche Gefahr für unsere Gesundheit.“(Bild: Sepp Pail)

Sein Verständnis für die Abschaffung des Luft-100ers ist aus dieser Perspektive enden wollend: „Das Aus des Tempolimits ermöglicht Autofahrern um 8,3 Sekunden pro Kilometer schneller ans Ziel zu kommen; für die betroffenen Anrainer führt die Abschaffung aber dauerhaft zu einer erhöhten Gesundheitsgefahr – ein unverantwortliches Vorgehen“, meint der Arzt. Die Beendigung von IG-L-100 sei jedenfalls aus „ärztlicher Sicht nicht nachvollziehbar“.

Grenzwerte der WHO in anderen Sphären
Zu den Grenzwerten hält Samonigg fest: „Die derzeit geltenden Grenzwerte sind für Stickstoffdioxid dreimal höher als von der WHO empfohlen und für Feinstaub sogar fünfmal höher.“ Von den politischen Verantwortungsträgern zeigt sich der Mediziner dementsprechend enttäuscht: „Dass der Gesundheitslandesrat sagt, er fühle sich für das Thema nicht zuständig, passt da nur ins Bild.“

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.644 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.317 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
126.261 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf