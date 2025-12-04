Feinstaub-Alarm: „Aufenthalte im Freien vermeiden“

Dass Auspuffgase bei Weitem nicht mehr der wichtigste Emissionsfaktor von Kraftfahrzeugen sind, zeigt eine groß angelegte Studie der TU Graz, die gestern veröffentlicht wurde. „Stattdessen sind Bremsemissionen sowie Reifen- und Straßenabrieb und die Wiederaufwirbelung von Partikeln durch den Autoverkehr für den Löwenanteil verantwortlich“, heißt es. Welche Effekte eine Reduktion des Tempos um 20 km/h bringt? „Je nachdem, ob viel Verkehr ist und viel gebremst werden muss, ist ein Minus von sechs bis zehn Prozent beim Feinstaub möglich“, sagt dazu Studienleiter Stefan Hausberger.