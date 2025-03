Feldkirchs Bahnhöfe sind noch am beliebtesten

Montfortstädter liegen unter dem Bundesschnitt

Die Bahnhöfe und Haltepunkte in den untersuchten Kommunen erhielten im Durchschnitt 4,14 von 5 möglichen Sternen. Unterm Strich doch ganz zufrieden können sich die Feldkircher zurücklehnen: Die vier Bahnhöfe in der Montfortstadt wurden im Schnitt mit 4,1 Sternen bewertet. Österreichweit liegt man zwar unter dem Bundesdurchschnitt, doch immerhin reichte der Wert am Ende für Platz 8. Am besten schnitten übrigens die Haltestellen in Wolfsberg (4,6 Sterne) ab. Dahinter folgten ex aequo jene in Salzburg, Graz und Baden mit jeweils 4,3 Sternen.