Gemeinsam Schwitzen: Pumpen in der Stahlhütte

Breites Angebot

Neben dem klassischen Pumpen (Training mit Gewichten) gibt es auch einen Functional-Training-Bereich, Powerlifting, und einige Cardiogeräte stehen auch zur Verfügung. Für den Sommer hat die „Stahlhütte“ – so heißt das Studio – eine besondere Überraschung bereit: Teile der Glasfassade können geöffnet, und so kann auch im Freien trainiert werden. „Wie in Los Angeles“, sagt Philipp Hager mit einem Augenzwinkern. Preislich bewegt sich die „Stahlhütte“ zwischen den Billiganbietern am Markt und den High-End-Studios. 49,90 Euro kostet das Monatsabo, 39,90 Euro für Studenten. Mit einem Chip hat Zugang zwischen 5 Uhr früh und 24 Uhr. Zu finden ist das Studio in der Industriezeile 55 (gegenüber vom Haribo-Shop).