Kein Scherz: Wer Polizeifunk hört, dem droht Haft

„Gustav 1 an Gustav 2“: So ähnlich werden Polizeifunksprüche zumindest in Liedern oder auf Kabarettbühnen dargestellt. Ein Kärntner Pensionist hatte nichts Besseres zu tun, als sich ein billiges Funkgerät zu kaufen, um bei der Exekutive mitlauschen zu können. Das ist aber kein Kavaliersdelikt!