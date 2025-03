Radfahrer stürzt nach Crash mit Fußgänger in Fluss

Der 53-jährige Welser fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Traunuferstraße in seiner Heimatstadt in Fahrtrichtung Osten auf dem dortigen Gehweg. Dabei kam es auf Höhe der Kalkofenstraße aber zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fußgänger (28, aus Wels).