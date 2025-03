Nur noch eine Hürde, dann ist das Zuckerl fix

Österreichs erste Dreier-Koalition steht vor der letzten Etappe. Was noch fehlt, damit ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam zur Angelobung in die Hofburg schreiten können, ist der Sanctus der Pinken. Der soll am Sonntag folgen. Bei der NEOS-Mitgliederversammlung können über 1500 Mitglieder, die sich angemeldet haben, ihre Stimme abgeben. Wenn eine Zwei-Drittel-Mehrheit das Regierungsprogramm absegnet, ist der Weg frei für die erste Regierungsbeteiligung der NEOS – und das erst 13 Jahre nach ihrer Gründung.