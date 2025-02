Zuckerl: Frauenanteil in Regierung sinkt leicht

Vor der Regierung Bierlein hatten jeweils die Männer eine klare Mehrheit: Am eklatantesten war dies in den vergangenen 60 Jahren in der Großen Koalition von Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) (bis 1966) ausgebildet. Damals saß keine einzige Frau am Kabinettstisch, in der folgenden Klaus-Alleinregierung war mit Grete Rehor (ÖVP) nur eine Frau vertreten.