Bisse, Schläge, Wurfgeschoße: Ex-Freund verurteilt

Geldstrafe kassiert

Was der 21-Jährige entschieden von sich weist und mit dem Brustton der Überzeugung behauptet: „Wir hatten an besagtem Abend gar keinen Sex.“ Als das Opfer schließlich den Gewalttäter bei der Polizei anzeigt und er zu den Hämatomen am Körper der Freundin befragt wird, schiebt er die Schuld auf die Mutter der Gepeinigten und zwei weitere Personen. Am Ende glaubt die Richterin den Aussagen der Zeugen und spricht den Angeklagten wegen fortgesetzter Gewalt, Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und Verleumdung schuldig. Aufgrund seiner Arbeitslosigkeit kommt der 21-Jährige mit einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro davon. Urteil rechtskräftig.