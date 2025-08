Österreichs Rekordler studiert fortan in Harvard

Gruen, der am 30. März 2025 in Valley Cottage (USA) den österreichischen Marathon-Rekord sensationell auf 2:09:53 verbessert hatte, ist für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) qualifiziert. Sicher wird es jetzt für ihn nicht leicht, das Marathon-Training und seine Leidenschaft als Cellist mit dem anspruchsvollen Studium in Harvard zu vereinbaren.