„Arbeitslosenzahlen steigen, 2026 Entspannung“

„Wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation“, sagt Petra Draxl. Die Zahl der offenen Stellen gehe zurück, da die Unternehmen derzeit weniger Arbeitskräfte bräuchten. Deswegen würden Menschen, die gekündigt werden, weniger rasch wieder eine Arbeit finden. „Das sind wir in Österreich anders gewöhnt“, erklärt die AMS-Chefin.

Teilzeit-Debatte? „Jeder kann entscheiden, wie viel er arbeitet“

Die Österreicher seien dennoch „sehr motiviert“ zu arbeiten, wenn die Arbeitsbedingungen passen. Den Begriff „Lifestyle-Teilzeit“, wie ihn der Wirtschaftsminister verwendet, findet sie „moralisierend“. „Wir leben in einem Land, in dem jeder selbst entscheiden kann, wie viel er arbeiten will“, sagt Draxl. Dass jemand, der Teilzeit arbeitet und weniger in das Sozialsystem einzahlt, die gleiche Leistung wie ein Vollzeitbeschäftiger haben möchte, findet Draxl allerdings hinterfragenswert.