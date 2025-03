Wein als wichtiges Kapitel im Regierungsprogramm

Zweites „Haus des Weines“

Nach diesem Vorbild entsteht in Kürze ein weiteres „Haus des Weines“ in Gols – als Erweiterung des Weinkulturhauses. „Der große Erfolg in Donnerskirchen zeigt klar, wir sind auf dem richtigen Weg. In Gols mit 1000 Hektar Rebfläche erwarte ich den nächsten kräftigen Schub“, sagt Oschep.