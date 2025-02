„Opernball und ich sind inzwischen unzertrennlich“

In einem Interview im Vorfeld haben Sie von einer modischen „Eingreiftruppe“ gesprochen. Was soll die machen und wird sie 2026 zum Zuge kommen?

Auch wenn ich mich durch einige Begegnungen gestern in diesem Ansatz bestätigt fühle, war das doch eher der Versuch einer Pointe. So etwas ist immer gefährlich, sodass wahrscheinlich dringender eine Eingreiftruppe gegen humoristische Anwandlungen bei Operndirektoren gebraucht wird.