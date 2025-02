Stadt Wien muss Klimakleberin 1100 Euro zahlen

Am 24. Oktober 2022 klebten wieder einmal junge Aktivisten am Wiener Praterstern. Eine damals bekannte – fast alltägliche – Situation für die Polizei, die an diesem Tag auch die Rettung zum Einsatz alarmierte. Eine der Klimakleberinnen hatte durchs Lösen „nur leichte Verletzungen an drei Fingern erlitten, die desinfiziert und anschließend mit einem Pflaster verschlossen wurden“, so der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung.