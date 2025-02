Autobahn blockiert: Je 70 € Strafe für Klimakleber

Die „Krone“ hatte über die Autobahn-Blockade von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ am 18. Mai 2024 berichtet. Zwölf Personen klebten sich an dem staureichen Pfingstsamstag gegen 10 Uhr auf den Asphalt der Tauernautobahn bei Hallein und protestierten. Zu diesem Zeitpunkt stand der Verkehr aufgrund einer aktiven Blockabfertigung ohnehin still. Nach einer halben Stunde lösten Polizeibeamte die nicht angemeldete Versammlung auf und begannen, die Aktivisten zu „entkleben“. Die Klimakleber mussten dann sogar von der Straße getragen werden.