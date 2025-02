Bayesian soll geborgen werden – nur Mast nicht

Bergung startet Ende April

Noch immer ist es ein Rätsel, wie das Segelschiff so schnell sinken konnte. Nun soll das Wrack aus dem Wasser gehoben werden, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa in Beruung auf Behörden berichtete, soll mit den Arbeiten in rund 50 Meter Tiefe am 20. April begonnen werden.