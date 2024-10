Bayesian-Opfer trösteten sich wohl kurz vor Tod

Fünf Tote wurden eingepfercht in einem einzigen Raum gefunden

„Die Opfer wurden am unteren Deck gefunden. Wir fanden die Menschen in einem einzigen Raum“, erklärte ein Einsatztaucher. Wenn man den Zeitpunkt des Untergangs in Betracht zieht, hätten diese zum Unglückszeitpunk aber bestimmt in ihren eigenen Kajüten geschlafen, vermutet der Helfer.