Neues Bayesian-Foto widerlegt Theorie zu Unglück

In der ITV-Dokumentation erinnerte sich Kapitän Borner auch an die schrecklichen Momente, als die Megajacht in den Fluten versank. „Mein erster Maat sagte: ,Sie ist weg, sie ist gesunken‘, und ich lachte ihn aus und sagte, so etwas Großes verschwindet nicht in einer Minute. Er hatte recht“, erzählte der Schiffsführer.