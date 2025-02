Dealer wollte aus Angst Schlüssel schlucken

Sie dealten so dreist auf offener Straße, dass es Nachbarn reichte: Sie riefen die Polizei. Und die hatte in Linz schon fast leichtes Spiel, verhaftete in nur einer Stunde fünf Dealer einer ganzen Bande. Einer hatte mehrere tausend Euro dabei, ein anderer wollte retten, was zu retten ist, indem er einen Schlüssel schlucken versuchte.