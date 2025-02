Dieser Direktor folgt in Wien Peter Hanke nach

Christoph Wiederkehr weg, Peter Hanke weg – die beiden Stadträte machen große Minister-Karrieren und hinterlassen in ihren Parteien, SPÖ und NEOS, Lücken. Vor allem Peter Hankes Ernennung zum Infrastrukturminister kam vergleichsweise plötzlich. Und so kommt der Stadt Wien quasi über Nacht – und in einer mehr als schwierigen Budgetsituation – der Finanzstadtrat abhanden. Was passiert nun?