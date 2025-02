Regierungsausgaben unter Trump bisher gestiegen

Unabhängigen Budgetexperten zufolge verdeutlicht diese Entwicklung den Druck, der durch eine alternde Bevölkerung und eine ausufernde Schuldenlast entsteht. „Unser Sieben-Billionen-Dollar-Haushalt wird durch strukturelle Ungleichgewichte angetrieben, weil wir bei unseren Renten- und Gesundheitsprogrammen zu viel versprochen haben – verglichen mit dem, was wir einnehmen“, sagte Maya MacGuineas, Präsidentin der Nichtregierungsorganisation Committee for a Responsible Federal Budget. „Wir haben in guten und in schlechten Zeiten Kredite aufgenommen, was zu einer Rekordverschuldung geführt hat.“