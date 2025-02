Polizei sucht unbekannten Tresorschlüssel-Dieb

Am 19. Dezember um 18.05 Uhr schlich sich ein Unbekannter durch einen Lieferanteneingang in das Lager eines Gebäudes in Klagenfurt und gelangte unbemerkt in einen nahegelegenen Tresorraum. Dort entwendete er zwei Tresorschlüssel, bevor er versuchte, mehrere Tresore zu öffnen.