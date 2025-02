Salvini bezeichnet Koalition ohne FPÖ als „Fehler“

Salvini setzt unterdessen große Hoffnungen in den im Bau befindlichen, 55 Kilometer langen Brennerbasistunnel (BBT). Dieser soll voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehen. Der Brennerbasistunnel sei ein entscheidendes Projekt für ganz Europa. „Züge werden bei einer Geschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde unter den Alpen verkehren. In 25 Minuten wird Franzensfeste mit Innsbruck verbunden sein“, so der italienische Verkehrsminister.