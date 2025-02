„Es fühlt sich wie ein Transfer ins Ausland an“

Ob er im Ertl-Glas-Stadion eh in die richtige Kabine abbiegt? Kurt weicht aus: „Wird sicher ein bisserl ungewohnt. Es ist für mich nach so langer Zeit aber schön, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen.“ Gastgeschenke gibt’s von ihm keine. Dafür ein herzhaftes Lebewohl. „Nach meinem Transfer ging alles sehr schnell, bin ich gleich in die Türkei zum Trainingslager nachgeflogen. Ich muss mich deswegen erst von allen verabschieden.“ Tat Kurt zuletzt aus Respekt nicht. „Ich wollte eigentlich beim Training vorbeischauen, dachte mir aber, das kommt vor dem Derby ein bisschen komisch“, lacht der Verteidiger, der in St. Pölten in eine andere Fußball-Welt eintaucht. „Im Vergleich zu Amstetten fühlte es sich wie ein Transfer ins Ausland an.“ Aha! Inwiefern?