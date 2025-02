Neuartige KI aus Linz soll ChatGPT übertrumpfen

Dass auch andere Akteure und Länder auf eine Kombination von sub-symbolischer und symbolischer KI setzen, sei absehbar, erläuterte Hochreiter. Hierzulande gebe es aber seit Jahren Vorarbeiten, die Gruppen, die hier forschen, zusammenzubringen, was einen gewissen Vorsprung sichern sollte. Konkret kooperieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universitäten (TU) in Wien und Graz, vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ), der Universität Klagenfurt und der Wirtschaftsuniversität Wien.