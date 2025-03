Erotikhändler Orion hat finanziellen „Hänger“

Dazu Folke Postmeyer, Geschäftsführer von Orion Versand für Österreich und die Schweiz: „In den vergangenen Monaten haben auch wir die allgemeine Kaufzurückhaltung in unseren Fachgeschäften gespürt und sahen uns aufgrund von Standortveränderungen gezwungen, zwei Filialen zu schließen.“ Konkret wurde im Mai 2024 die Filiale im Wiener Auhof Center und im September letzten Jahren dann auch noch das Geschäft in Wiener Neustadt geschlossen. Aktuell betreibt man in Österreich noch 13 Filialen, zum Beispiel in Wien, Innsbruck, Krems, Graz, Pasching, Villach oder Klagenfurt.