Handel am Abgrund: Drittes Umsatzminus in Folge!

„Für den gesamten österreichischen Handel brachte 2024 das dritte Jahr in Folge reale Umsatzrückgänge. Wir sind immer noch in der Krise, das kann man nicht wegreden“, sagt Branchensprecher Rainer Trefelik von der Wirtschaftskammer Österreich. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Umsätze sackten um 1,6 Prozent auf rund 307 Milliarden Euro ab. Das ist der dritte Rückgang in Folge - nach einem Minus von einem Prozent im Jahr 2023 und einem dramatischen Einbruch von 3,6 Prozent im Jahr 2022.