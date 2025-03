Marc Marquez jagt Rossis „glorreiche Sieben“

Am 17. November 2019 war die Welt des Marc Marquez noch in Ordnung. Mit einem Sieg beim MotoGP-Finale in Valencia beendete er die Saison nicht nur mit damaligem Rekord von 420 WM-Punkten, sondern auch zum sechsten Mal binnen sieben Jahren als Weltmeister. Was er damals noch nicht wusste? Es sollte für Jahre das letzte Mal bleiben, dass er eine WM-Wertung anführte.