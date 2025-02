„Da Vinci“ feiert in Oberwart Österreich-Debüt

Ausbau der neuen Augenambulanz

Auch in der Klinik Oberpullendorf, wo seit Mitte Jänner die Nierenambulanz in Betrieb ist, geht es voran: In den nächsten Tagen werden die neuen Familienzimmer fertigstellt. Zudem soll noch heuer der Ausbau der neuen Augenambulanz zur Vollabteilung finalisiert werden.