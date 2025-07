Burgenland Energie mit weiterem Sieg vor Gericht

Finanzielle Konsequenzen für Mandanten und Anwalt

Das juristische Debakel des bringt den Mandanten auch erhebliche finanzielle Konsequenzen ein: In Summe geht es um über 50.000 Euro an Verfahrenskosten. In einigen Fällen bekam der Anwalt zusätzlich selbst die Rechnung präsentiert. Wegen fehlender Vollmachten der Kläger wurde er zu Schadenersatzzahlungen an die Burgenland Energie verurteilt.