Kärntner Freiheitliche fordern einen Sonderlandtag

Kritik an bisherigen Maßnahmen

Der stellvertretende Klub-Obmann der Freiheitlichen im Kärntner Landtag, Josef Ofner, sprach von einem „Totalversagen der Politik“ in den letzten zehn Jahren. Über 430.000 Asylanträge seien in Österreich gestellt worden, dazu kämen 80.000 Ukrainer. „Warum können wir Gefährder nicht abschieben? Wie kann der Täter des Attentats in Deutschland abgewiesen worden sein und in Österreich Asyl bekommen haben? Was ist seit dem Attentat in Wien 2020 passiert? Nichts!“