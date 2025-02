Trotz Elferpanne in Fahrt: Djuricin mit Debüt-Tor

„Ich verschieße eigentlich selten vom Punkt, freue mich aber natürlich, dass es jetzt so ausgegangen ist“, grinste Djuricin. „So darf es weitergehen.“ Während St. Pölten weiter auf der Erfolgswelle schwimmt, den fünften Liga-Sieg in Folge feierte. Winfried Amoah spielte die Lustenauer auswärts schwindelig, ließ in Minute 15 einen Sitzer aus, dribbelte sich kurz vor der Pause (42.) fest. Ehe er in der nächsten Aktion (43.) Gemicibasi vorm Sechzehner lauern sah, dieser aber an der Stange scheiterte (43.). Dann ging der Knopf auf: Nach Messerer-Zuckerpass erzielte M’Buyi das 1:0 (50.). Die „Wölfe“ wechselten in den Verwaltungsmodus, spielten den ersten Dreier im Ländle seit zehn Jahren solide nach Hause.